Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Англия. Кубок лиги

«Ливерпуль» не забил ни одного гола за 330 минут в трёх финалах сезона 2021/22

29 Мая 2022 • 02:59 Комментировать
Ливерпуль
0:1
Реал Мадрид
окончен

Команде Юргена Клоппа так и не посчастливилось забить ни одного мяча в финальных матчах завершившейся кампании.

При этом «Ливерпуль» выиграл сразу два трофея – Кубок английской лиги и Кубок Англии. В обоих случаях «красные» брали верх над «Челси» в серии пенальти после нулевой ничьей по истечению основного и дополнительного времени. С «Реалом» такой номер не прошёл: мадридцы сумели распечатать ворота Алиссона, что в итоге и решило судьбу финала Лиги чемпионов.

330 минуты в финалах, 61 удар по воротам и 17 попаданий в створ в сумме – всего этого не хватило «Ливерпулю», чтобы забить хотя бы один гол в одном из трёх финалов сезона.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Челси Ливерпуль
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 29 Мая
02:59 · Англия. Кубок лиги
«Ливерпуль» не забил ни одного гола за 330 минут в трёх финалах сезона 2021/22
07 Апреля
13:43 · Англия. Кубок лиги
Десайи: «В современном футболе защитники лучше играют в пас»
02 Марта
15:16 · Англия. Кубок лиги
Клопп: «Ливерпуль» не планирует расставаться с Келлехером»
01 Марта
11:37 · Англия. Кубок лиги
Чалоба о судействе в Кубке английской лиги: «Судья совсем рядом. Что творится?»
09:53 · Англия. Кубок лиги
Экс-игрок «Арсенала» уверен, что «Челси» выиграл бы Кубок Лиги, если бы Менди не заменили
28 Февраля
19:18 · Англия. Кубок лиги
Полузащитника «Ливерпуля» могут наказать за празднование победы в Кубке Лиги с фаером
18:05 · Англия. Кубок лиги
Греческого защитника «Ливерпуля» пристыдили за плевок на трибуны «Уэмбли»
15:31 · Англия. Кубок лиги
СМИ озвучили скромные призовые «Ливерпуля» за победу в Кубке лиги
11:17 · Англия. Кубок лиги
Реднапп - о замене Менди перед серией пенальти: «Это тот самый случай горя от ума»
11:15 · Англия. Кубок лиги
Хендерсон поделился эмоциями после завоевания «Ливерпулем» Кубка лиги
27 Февраля
23:52 · Англия. Кубок лиги
Тухель: «Мы сделали всё возможное»
23:50 · Англия. Кубок лиги
Клопп: «Келлехер заслужил эту победу»
23:45 · Англия. Кубок лиги
Хендерсон: «Болельщики заслужили этот трофей»
23:43 · Англия. Кубок лиги
Клопп выиграл десятый трофей в своей карьере
23:27 · Англия. Кубок лиги
Ван Дейк – об отмененном голе: «Я этого не понимаю»
Все новости
Рекомендуем