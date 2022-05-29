«Ливерпуль» не забил ни одного гола за 330 минут в трёх финалах сезона 2021/22

Команде Юргена Клоппа так и не посчастливилось забить ни одного мяча в финальных матчах завершившейся кампании.

При этом «Ливерпуль» выиграл сразу два трофея – Кубок английской лиги и Кубок Англии. В обоих случаях «красные» брали верх над «Челси» в серии пенальти после нулевой ничьей по истечению основного и дополнительного времени. С «Реалом» такой номер не прошёл: мадридцы сумели распечатать ворота Алиссона, что в итоге и решило судьбу финала Лиги чемпионов.

330 минуты в финалах, 61 удар по воротам и 17 попаданий в створ в сумме – всего этого не хватило «Ливерпулю», чтобы забить хотя бы один гол в одном из трёх финалов сезона.