Мюллер назвал победителя Лиги чемпионов

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер поделился ожиданиями от финального матча Лиги чемпионов, в котором «Ливерпуль» встретится с «Реалом».

Немецкий футболист считает, что в упорном матче победу одержат мерсисайдцы, при этом призвав не списывать «сливочных» со счетов.

«Если вы видели, что «Реал» сделал в чемпионате Испании и особенно в Лиге чемпионов, то не стали бы списывать их со счетов. Поэтому я думаю, что будет 2:2, и «Ливерпуль» одержит победу по пенальти», — приводит слова Мюллера Tz.

Напомним, финальная встреча главного клубного турнира Европы состоится завтра, 28 мая. Встреча пройдёт в Париже на стадионе «Стад де Франс», и начнётся в 22:00 по московскому времени.