Куртуа: «Реал» выиграет Лигу чемпионов

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа заявил, что готов выиграть Лигу чемпионов.

Куртуа сказал Marca, что восемь лет назад в своем первом финале ЛЧ он не смог одержать победу, теперь надежда на завтрашний матч. Если мадридский «Реал» выходит в финал, то обязательно побеждает в нем, ведь теперь все по-другому.

Тибо Куртуа играет в «Реале» с 2018 года. Он дважды выиграл Ла Лигу и Суперкубок Испании, помимо этого, стал чемпионом мира на клубном уровне.

Финал Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Реалом» пройдет завтра, 28 мая в столице Франции, начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.