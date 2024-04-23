Болт: «Рад за «Реал» и Беллингема – не хотелось видеть ещё один требл «Манчестер Сити»

Олимпийский чемпион по лёгкой атлетике Усэйн Болт признался, что рад недавнему вылету «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов.

В понедельник полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем получил награду «Прорыв года» от Laureus World Sports Award. На мероприятии также присутствовал Болт, прокомментировавший успехи английского футболиста.

«Джуд – один из главных талантов нового поколения. Как болельщик «Манчестер Юнайтед», я только что похвалил его за хорошую работу в Лиге чемпионов. Мы не хотели видеть ещё один требл «Манчестер Сити», – приводит Madrid Xtra слова знаменитого легкоатлета.