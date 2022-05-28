Конате: «Не думаю, что мог мечтать о большем в своём первом сезоне за «Ливерпуль»

Защитник «Ливерпуля» Ибраима Конате заявил, что доволен своим первым сезоном в составе клуба. Напомним, что французский футболист перебрался на «Энфилд» летом прошлого года из немецкого «РБ Лейпцига» за 40 миллионов евро.

«Не думаю, что мог мечтать о большем в своём первом сезоне за «Ливерпуль». Мы выиграли два трофея и до последнего сражались в АПЛ. Теперь же нам предстоит сыграть в финале Лиги чемпионов против «Реала». Нам нужно подготовиться и выступить как следует», – заявил Конате в интервью официальному сайту «Ливерпуля».

Напомним, что совсем скоро стартует финал Лиги чемпионов, где «Ливерпулю» предстоит сыграть с «Реал» Мадридом. Начало игры ожидается в 22:00 по московскому времени.