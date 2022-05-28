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Конате: «Не думаю, что мог мечтать о большем в своём первом сезоне за «Ливерпуль»

28 Мая 2022 • 19:51 Комментировать
Ливерпуль
...
Реал Мадрид
2.05 3.70 3.75
Через 1 ч. 32 мин.

Защитник «Ливерпуля» Ибраима Конате заявил, что доволен своим первым сезоном в составе клуба. Напомним, что французский футболист перебрался на «Энфилд» летом прошлого года из немецкого «РБ Лейпцига» за 40 миллионов евро.

«Не думаю, что мог мечтать о большем в своём первом сезоне за «Ливерпуль». Мы выиграли два трофея и до последнего сражались в АПЛ. Теперь же нам предстоит сыграть в финале Лиги чемпионов против «Реала». Нам нужно подготовиться и выступить как следует», – заявил Конате в интервью официальному сайту «Ливерпуля».

Напомним, что совсем скоро стартует финал Лиги чемпионов, где «Ливерпулю» предстоит сыграть с «Реал» Мадридом. Начало игры ожидается в 22:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Ибраима Конате
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ЛИВЕРПУЛЬ РЕАЛ МАДРИД
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28.05  22:00 Ливерпуль ... Реал Мадрид 2.00 3.75 3.65
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