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Лига чемпионов

Йерро: «Ливерпуль» провёл хороший матч, но наткнулся на потрясающего Куртуа

29 Мая 2022 • 09:58 Комментировать
Ливерпуль
0:1
Реал Мадрид
окончен

Бывший футболист сборной Испании Фернандо Йерро высказался по поводу игры бельгийского голкипера «Реала» Тибо Куртуа в финале Лиги чемпионов.

Йерро сказал, что мадридская команда всегда подходит к таким важным матчам весьма ответственно. Экс-игрок отметил, что «Ливерпуль» провёл очень хороший матч, но мерсисайдский клуб наткнулся на потрясающую игру Куртуа, который был справедливо назван лучшим игроком встречи.

Напомним, что благодаря стараниям Тибо Куртуа «сливочные» сумели одержать минимальную победу над «Ливерпулем» со счётом 1:0. «Реал» выиграл 14-ю Лигу чемпионов в своей истории.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ливерпуль Фернандо Йерро Лига Чемпионов Тибо Куртуа
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