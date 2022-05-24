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Анчелотти: «Я не думаю о Мбаппе, я думаю о «Ливерпуле»

24 Мая 2022 • 17:44 Комментировать (2)
Ливерпуль
...
Реал Мадрид
2.05 3.65 3.45
28.05 22:00

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти заверил журналистов, что не беспокоится срывом трансфера нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе, который решил остаться на «Парк де Пренс». Мысли итальянца забиты финалом Лиги чемпионов, в которому «Реалу» предстоит сыграть против «Ливерпуля».

«Я не буду говорить о игроках, которых нет в «Реале». Я не думаю о Мбаппе, я думаю о «Ливерпуле». Нам скоро играть против них в финале Лиги чемпионов. В 2005 году я пережил спортивную трагедию во главе «Милана». В том матче мы должны были побеждать, но в итоге упустили преимущество в два мяча», – сказал Анчелотти на пресс-конференции.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ливерпуль Карло Анчелотти Килиан Мбаппе
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