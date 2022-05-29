Бензема и компания: названы 11 лучших игроков Лиги чемпионов

Аналитики статистического портала Whoscored составили символическую сборную Лиги чемпионов прошедшего сезона. Стоит отметить, что в нее были включены три представителя мадридского «Реала», ставшего триумфатором турнира.
Самую большую оценку по итогам сезона получили форвард «Реала» Карим Бензема и вингер мюнхенской «Баварии» Кингсли Коман – 8 баллов.
Помимо этих игроков, в число лучших 11 футболистов турнира включены: Тибо Куртуа, Нуссер Мазрауи, Ибраима Конате, Эдер Милитао, Жоау Канселу, Рияд Марез, Йозуа Киммих, Лерой Сане, Роберт Левандовски.
«Реал» победил в финале Лиги чемпионов «Ливерпуль» со счетом 1:0. Голом отметился Винисиус.