Финальный матч Лиги чемпионов «Реал» - «Ливерпуль» задерживается из-за проблем на стадионе.

Французские СМИ сообщают, что перед матчем болельщики «Ливерпуля» прорвались на стадион, где должен пройти матч, без билетов. Из-за этого полиция применила слезоточивый газ вблизи стадиона.

Встреча между «королевским» клубом и «Ливерпулем» пройдёт сегодня, 28 мая в пригороде Парижа, на матче будет работать бригада арбитров из Франции во главе с Клеманом Тюрпеном. Стартовый свисток изначально должен был прозвучать в 22:00 мск.

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