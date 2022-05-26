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Лига чемпионов

Анчелотти: «В финале победит более мужественная команда»

26 Мая 2022 • 22:20 Комментировать
Ливерпуль
...
Реал Мадрид
2.00 3.70 3.50
28.05 22:00

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал предстоящую встречу с «Ливерпулем» в финале Лиги чемпионов.

По словам итальянца, финальная битва команд четырёхлетней давности не будет иметь значения, несмотря на желание «Ливерпуля» взять реванш: «Не думаю, что подобному стоит придавать большое значение. Две великие команды встретятся друг с другом – и победа достанется тому, кто проявит больше мужества и индивидуального мастерства», – заявил Анчелотти.

Мадридский «Реал» и «Ливерпуль» разыграют трофей самого престижного еврокубкового турнира 28 мая. Матч пройдёт в Париже на стадионе «Стад де Франс».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ливерпуль Карло Анчелотти
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ЛИВЕРПУЛЬ РЕАЛ МАДРИД
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