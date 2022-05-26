Анчелотти: «В финале победит более мужественная команда»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал предстоящую встречу с «Ливерпулем» в финале Лиги чемпионов.

По словам итальянца, финальная битва команд четырёхлетней давности не будет иметь значения, несмотря на желание «Ливерпуля» взять реванш: «Не думаю, что подобному стоит придавать большое значение. Две великие команды встретятся друг с другом – и победа достанется тому, кто проявит больше мужества и индивидуального мастерства», – заявил Анчелотти.

Мадридский «Реал» и «Ливерпуль» разыграют трофей самого престижного еврокубкового турнира 28 мая. Матч пройдёт в Париже на стадионе «Стад де Франс».