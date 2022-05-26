Вальверде готов пожертвовать своей женой ради победы в Лиге чемпионов

Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде рассказал, что готов на всё ради победы в финале Лиги чемпионов.

«Это уникальный трофей для любого игрока в мире. Я бы ради него пожертвовал многим.

Только сыном не стал бы жертвовать… А так, может быть, пожертвовал бы даже женой», — цитирует Вальверде AS.

Напомним, финал Лиги чемпионов «Реал» - «Ливерпуль» состоится 28 мая в пригороде Парижа. Встреча пройдет на стадионе «Стад де Франс», начало – в 22:00 мск.

«Реал» уже встречался с командой Юргена Клоппа в финале турнира. В сезоне-2017/18 «королевский» клуб победил «красных» со счётом 3:1 и стал 13-кратным победителем Лиги чемпионов - это рекорд по количеству побед в турнире.