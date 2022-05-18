Модрич: Трудно объяснить, что происходит на «Бернабеу» в вечера Лиги чемпионов

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич прокомментировал выступление команды в Лиге чемпионов.

«Очень трудно объяснить, что происходило на «Бернабеу» на вечерах чемпионов, это волшебная вещь, на самом деле. Мы никогда не сдавались, мы боролись до конца, потому что это то, чему учит этот клуб, не опускать руки», — приводит слова Модрича Marca.

Хавбек «Реала» не может объяснить, как это происходит, но он надеется, что таких волшебных ночей будет еще много.

Финал Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ливерпулем» пройдет 28 мая. Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.