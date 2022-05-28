Комментатор Казаков назвал фаворита финала Лиги чемпионов

Комментатор Илья Казаков рассказал журналистам о том, чего он ожидает от предстоящего финала Лиги чемпионов.

Казаков сказал «РБ-Спорту», что, безусловно, «Ливерпуль» хорош, но «Реал» стал чемпионом Испании и успел пережить невероятный эмоциональный всплеск, который поможет команде в финале. Комментатор отметил, что когда речь заходит о таких важных матчах, то опыт и умения игроков выходят на первый план, так что «Реал» должен выиграть очередной кубок.

Напомним, что финальный поединок между «Реалом» и «Ливерпулем» состоится сегодня в 22.00 по московскому времени.