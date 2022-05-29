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Лига чемпионов

Мостовой не увидел ничего плохого в задержке финала Лиги чемпионов

29 Мая 2022 • 10:14 Комментировать (1)
Ливерпуль
0:1
Реал Мадрид
окончен

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал задержку финального матча Лиги чемпионов, в котором встречались «Ливерпуль» и «Реал».

Напомним, игра, проходившая в Париже на стадионе «Стад де Франс», началась на 36 минут позже, чем планировалось изначально. Задержка произошла из-за опоздания английской команды, а также из-за столкновения полиции с фанатами мерсисайдцев.

Мостовой спокойно воспринял произошедшее, не увидев в этом инциденте ничего страшного.

«Ну и что тут такого? Ничего удивительного нет. Когда стадион вмещает 70 тысяч, а желающих попасть на финал — за 100 тысяч — так и получается», — приводит слова Мостового «Чемпионат».  

«Реала» одержал победу в этом матче (1:0), завоевав 14-й Кубок чемпионов в своей истории. Напомним, что по этому показателю «королевский клуб» является рекордсменом турнира.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ливерпуль Александр Мостовой
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