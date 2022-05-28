«Ливерпуль» объявил стартовый состав на финал Лиги чемпионов против «Реала»

Тренерский штаб «Ливерпуля» во главе с Юргеном Клоппом определился со стартовым составом команды на финал Лиги чемпионов против «Реала».

«Ливерпуль»: Алиссон, Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Робертсон, Фабиньо, Хендерсон, Алькантара, Диас, Салах, Мане.

Ранее мы опубликовали стартовый состав «Реала».

Встреча между «королевским» клубом и «Ливерпулем» пройдёт сегодня, 28 мая в пригороде Парижа, на матче будет работать бригада арбитров из Франции во главе с Клеманом Турпеном. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

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