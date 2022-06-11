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Лига чемпионов

Салах считает, что «Ливерпуль» заслуживал победить в финале Лиги чемпионов

11 Июня 2022 • 13:46 Комментировать (2)
Ливерпуль
0:1
Реал Мадрид
окончен

Звёздный египетский нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах всё ещё сожалеет о том, что мерсисайдский клуб не сумел выиграть Лигу чемпионов в этом сезоне.

Салах сказал Marca, что «Ливерпуль» заслуживал победить «Реал» в финале Лиги чемпионов, так как у английского клуба было больше моментов.

«Лично у меня было несколько шансов забить, но прекрасные сэйвы совершил Тибо Куртуа. Это был вечер вратаря «Реала», - отметил египетский футбол.

Напомним, что в финале Лиги чемпионов подопечные Юргена Клоппа в итоге минимально уступили мадридской команде со счётом 0:1. Единственный гол в этой встрече забил Винисиус Жуниор.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ливерпуль Лига Чемпионов Мохамед Салах
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