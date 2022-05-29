Доннарумма назвал Куртуа лучшим вратарём Европы

Вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма поделился мнением об игре голкипера «Реала» Тибо Куртуа в финальном матче Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (1:0).

Итальянец похвалил своего коллегу, назвав Куртуа лучшим вратарём Европы на сегодняшний день.

«Тибо провёл невероятный матч. Он до последней секунды не давал «Реалу» упасть. «ПСЖ» мог играть в финале, но, к сожалению, таков футбол», — приводит слова Куртуа журналист Джанлука Ди Марцио.

В минувшем розыгрыше главного клубного турнира Европы 30-летний Куртуа провёл в составе «сливочных» 13 матчей, пропустив в них 14 голов и пять раз сохранив свои ворота в неприкосновенности.

Эта победа стала уже 14-й для «Реала» в Лиге чемпионов, что является рекордом турнира. Ближайший преследователь «Милан» отстаёт от «Реала» на семь кубков.