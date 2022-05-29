Колыванов: Если бы финал Лиги чемпионов провели в Питере, то всё было бы идеально

Бывший тренер «Уфы» Игорь Колыванов рассказал журналистам о том, что думает по поводу беспорядков перед финалом Лиги чемпионов.

Колыванов сказал «Спорт-Экспрессу», что организация, конечно же, оставляла желать лучшего, раз не все болельщики сумели попасть на стадион, да ещё их и слезоточивым газом поливали. Российский специалист отметил, что если бы финал Лиги чемпионов проходил в Санкт-Петербурге, то всё было бы идеально, так как у нас в стране умеют прекрасно организовывать подобные мероприятия.

Напомним, что изначально финал Лиги чемпионов должен был пройти в Санкт-Петербурге, но из-за ситуации на Украине матч перенесли в Париж.