15 голов в 12 матчах: Бензема – лучший бомбардир Лиги чемпионов

Нападающий «Реала» Карим Бензема завоевал «Золотую бутсу» завершившегося розыгрыша Лиги чемпионов.

34-летний француз не отличился в финальном матче, но помог своей команде одолеть «Ливерпуль» – 1:0.

На счету Бензема невероятные 15 забитых мячей в 12 поединках турнира. В плей-офф он поразил ворота десять раз, включая два хет-трика (в ворота «Челси» и «ПСЖ»).

Вторым в списке бомбардиров стал форвард «Баварии» Роберт Левандовски – 13 голов. Замкнул тройку лучших снайперов лидер амстердамского «Аякса» Себастьян Алле с 11 точными ударами.