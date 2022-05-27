Мане объявит о своём будущем после финала Лиги чемпионов

Вингер «Ливерпуля» Садио Мане сообщил на пресс-конференции перед финальным матчем Лиги чемпионов против «Реала» о том, что объявит о своём будущем после последнего матча в сезоне.

«Я полностью сосредоточен на субботней игре, это тот ответ, который я должен дать перед финальным матчем. Я готов ответить на вопрос о своём будущем только после матча. Я обязательно дам вам лучший ответ, который вы хотите услышать. Он особенный. Я дам вам все, что вы хотите услышать.

Я сделаю все возможное, чтобы выиграть матч за «Ливерпуль», — цитирует Мане BBC.

Ранее в СМИ сообщили о том, что 30-летний сенегалец согласовал контракт с «Баварией» и перейдёт в немецкий клуб летом этого года.

Финал Лиги чемпионов пройдёт завтра, 28 мая в пригороде Парижа. Встречу рассудит бригада арбитров из Франции во главе с Клеманом Турпеном, стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.