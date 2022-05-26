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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» — самый дорогой клуб Европы

26 Мая 2022 • 11:28 Комментировать
Ливерпуль
...
Реал Мадрид
2.00 3.70 3.50
28.05 22:00

Мадридский «Реал» продолжает занимать первую строчку в рейтинге самых дорогих клубов Европы, сообщает France24.

«Сливочные» сохраняют лидерство на протяжении четырёх последних лет. Стоимость испанского клуба составляет 3,184 миллиарда евро.

На второй строчке в данном рейтинге расположился «Манчестер Юнайтед» (2,9 миллиарда), а следом за манкунианцами идёт принципиальный соперник «Реала» «Барселона» (2,8 миллиарда). Также в первую пятёрку входят «Бавария» (2,749 миллиарда) и «Ливерпуль» (2,556 миллиарда).

В текущем сезоне мадридский клуб выиграл чемпионат Испании, а также вышел в финал Лиги чемпионов, где 28 мая встретится с «Ливерпулем». Начало — в 22:00 по московскому времени.  

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Реал Мадрид
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ЛИВЕРПУЛЬ РЕАЛ МАДРИД
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