«Реал» — самый дорогой клуб Европы

Мадридский «Реал» продолжает занимать первую строчку в рейтинге самых дорогих клубов Европы, сообщает France24.

«Сливочные» сохраняют лидерство на протяжении четырёх последних лет. Стоимость испанского клуба составляет 3,184 миллиарда евро.

На второй строчке в данном рейтинге расположился «Манчестер Юнайтед» (2,9 миллиарда), а следом за манкунианцами идёт принципиальный соперник «Реала» «Барселона» (2,8 миллиарда). Также в первую пятёрку входят «Бавария» (2,749 миллиарда) и «Ливерпуль» (2,556 миллиарда).

В текущем сезоне мадридский клуб выиграл чемпионат Испании, а также вышел в финал Лиги чемпионов, где 28 мая встретится с «Ливерпулем». Начало — в 22:00 по московскому времени.