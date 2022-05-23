Робертсон: «Постараемся выиграть для «Ливерпуля» 7-й кубок Лиги чемпионов»

Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом», который пройдёт 28 мая в Париже. Шотландец сказал, что игроки команды постараются добыть для мерсисайдцев седьмой кубок Лиги чемпионов.

«Мы постараемся добыть 7-й кубок Лиги чемпионов. Мы постараемся выиграть этот трофей с невероятными игроками в составе, а также с невероятными фанатами, которые будут гнать нас вперёд. Мы полетим в Париж и постараемся выиграть трофей, чтобы этот сезон стал для нас ещё более особенным», – заявил Робертсон в интервью официальному сайту «Ливерпуля».