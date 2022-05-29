Куртуа: «Меня не уважают в Англии – я ответил им своей игрой»

Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа высказался о финале Лиги чемпионов, в котором его команда взяла верх над «Ливерпулем» (1:0).

«На предматчевой пресс-конференции я сказал, что «Реал» выигрывает, если выходит в финал – так и получилось.

Я видел много сообщений в социальных сетях о том, что сегодня меня ждёт провал, но всё вышло наоборот.

Эта победа была необходима для меня. Я заслуживаю уважения за свою тяжёлую работу, но не получаю его от англичан, которые критикуют меня даже после отличного сезона.

Мы обыграли лучшие команды мира – «Сити» и «Ливерпуль», которые были невероятны в этом сезоне.

Сегодня у нас был один шанс – и мы его реализовали», – заявил Куртуа.