Погребняк: «В финале Лиги чемпионов было на что посмотреть!»

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Павел Погребняк поделился впечатлениями от финального матча Лиги чемпионов, в котором «Реал» обыграл «Ливерпуль» (1:0).

Футболист остался доволен финальным матчем, отметив напряжение, сохранявшееся до самого финального свистка.

«Высочайший уровень единоборств и класса футболистов. В этой игре было на что посмотреть!», — приводит слова Погребняка «Чемпионат».

Напомним, единственный мяч забил Винисиус на 59-й минуте финальной встречи. Этот Кубок чемпионов стал 14-м в истории «Реала», что является рекордом турнира. «Ливерпуль» же не сумел взять реванш за поражение четырёхлетней давности, проиграв «сливочным» второй финал кряду.