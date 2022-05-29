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Лига чемпионов

Погребняк: «В финале Лиги чемпионов было на что посмотреть!»

29 Мая 2022 • 11:11 Комментировать
Ливерпуль
0:1
Реал Мадрид
окончен

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Павел Погребняк поделился впечатлениями от финального матча Лиги чемпионов, в котором «Реал» обыграл «Ливерпуль» (1:0).

Футболист остался доволен финальным матчем, отметив напряжение, сохранявшееся до самого финального свистка.

«Высочайший уровень единоборств и класса футболистов. В этой игре было на что посмотреть!», — приводит слова Погребняка «Чемпионат».

Напомним, единственный мяч забил Винисиус на 59-й минуте финальной встречи. Этот Кубок чемпионов стал 14-м в истории «Реала», что является рекордом турнира. «Ливерпуль» же не сумел взять реванш за поражение четырёхлетней давности, проиграв «сливочным» второй финал кряду.   

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ливерпуль Павел Погребняк
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