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Лига чемпионов

Тюрпен - первый французский арбитр с 1986 года, который обслужит финал европейского кубка

12 Мая 2022 • 23:15 Комментировать
Ливерпуль
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Реал Мадрид
1.93 3.75 3.75
28.05 22:00

Как мы уже сообщали, выбраны арбитры для обслуживания финальных матчей европейских кубков, на финал Лиги чемпионов назначен французский арбитр Клеман Тюрпен. Он стал первым с 1986 года судьей, который обслуживает финальный матч европейского турнира.

Любопытно и то, что 39-летний специалист станет первым арбитром с 1990-го года, который обслужит финальный матч европейского турнира в своей родной стране.

Тогда это был австриец Гельмут Коль, который работал в Вене в финальном матче Кубка чемпионов. Франк Райкард забил единственный гол в ворота «Бенфики», и «Милан» выиграл со счетом 1:0.

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Клеман Тюрпен
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ЛИВЕРПУЛЬ РЕАЛ МАДРИД
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