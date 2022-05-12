Тюрпен - первый французский арбитр с 1986 года, который обслужит финал европейского кубка

Как мы уже сообщали, выбраны арбитры для обслуживания финальных матчей европейских кубков, на финал Лиги чемпионов назначен французский арбитр Клеман Тюрпен. Он стал первым с 1986 года судьей, который обслуживает финальный матч европейского турнира.

Любопытно и то, что 39-летний специалист станет первым арбитром с 1990-го года, который обслужит финальный матч европейского турнира в своей родной стране.

Тогда это был австриец Гельмут Коль, который работал в Вене в финальном матче Кубка чемпионов. Франк Райкард забил единственный гол в ворота «Бенфики», и «Милан» выиграл со счетом 1:0.