Анри считает, что в финале Лиги чемпионов встретятся два главных претендента на «Золотой мяч»

По мнению известного французского экс-футболиста Тьерри Анри, победитель «Золотого мяча» может определиться 28 мая в финале Лиги чемпионов.

«Два фаворита на «Золотой мяч» – Садио Мане и Карим Бензема. Их дуэль сделает финал ещё более ярким событием, – сказал экс-игрок «Арсенала» и «Барселоны» в интервью CBS Sports. – Я по-прежнему верю, что Бензема – главный претендент на награду, но если Мане выиграет с «Ливерпулем» финал и сделает квадрупл, это будет очень серьёзным аргументом в его пользу.

Победа Мане была бы отличным событием для всем Африки, но я всё равно поддерживаю Бензема», – заключил Анри.