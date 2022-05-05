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Лига чемпионов

Анри считает, что в финале Лиги чемпионов встретятся два главных претендента на «Золотой мяч»

05 Мая 2022 • 20:17 Комментировать
Ливерпуль
...
Реал Мадрид
28.05 22:00

По мнению известного французского экс-футболиста Тьерри Анри, победитель «Золотого мяча» может определиться 28 мая в финале Лиги чемпионов.

«Два фаворита на «Золотой мяч» – Садио Мане и Карим Бензема. Их дуэль сделает финал ещё более ярким событием, – сказал экс-игрок «Арсенала» и «Барселоны» в интервью CBS Sports. – Я по-прежнему верю, что Бензема – главный претендент на награду, но если Мане выиграет с «Ливерпулем» финал и сделает квадрупл, это будет очень серьёзным аргументом в его пользу.

Победа Мане была бы отличным событием для всем Африки, но я всё равно поддерживаю Бензема», – заключил Анри.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ливерпуль Карим Бензема Тьерри Анри Садио Мане
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ЛИВЕРПУЛЬ РЕАЛ МАДРИД
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