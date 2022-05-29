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Лига чемпионов

Радимов остался в восторге от игры Куртуа в финале Лиги чемпионов

29 Мая 2022 • 13:17 Комментировать
Ливерпуль
0:1
Реал Мадрид
окончен

Наставник питерского «Зенита-2» Владислав Радимов рассказал журналистам о своих впечатлениях от финала Лиги чемпионов.

Радимов сказал «Чемпионату», что в финале Лиги чемпионов обе команды показали невероятную дисциплину, которую не смогут повторить российские клубы. Экс-игрок «Зенита» отметил, что его впечатлила игра Тибо Куртуа, которого после этого финала можно смело назвать лучшим вратарём Европы.

Напомним, что бельгийский голкипер был назвал лучшим игроком финала, в котором футболисты «Реала» с трудом сумели переиграть «Ливерпуль» со счётом 1:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Владислав Радимов Лига Чемпионов Тибо Куртуа
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