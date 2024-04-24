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Новосельцев: «Мбаппе может стать звездой в финальном матче Лиги чемпионов против «Реала»

24 Апреля 2024 • 14:57 Комментировать
Боруссия Д
...
ПСЖ
01.05 22:00

Бывший игрок «Ростова» Иван Новосельцев считает, что в финале текущего розыгрыша Лиги чемпионов между собой встретятся «ПСЖ» и мадридский «Реал».

Новосельцев предположил, что именно в этой игре лидер атак парижан Килиан Мбаппе сможет показать себя во всей красе.

«Мбаппе не проявил себя на 100% в матчах против «Барселоны»? От лидеров постоянно ждут чего-то большего, но не всегда так происходит. Возможно, Мбаппе станет звездой в противостоянии с «Реалом», — цитирует Новосельцева «Газета.Ру».

Напомним, в 1/2 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» встретится с дортмундской «Боруссией», а «Реал» сойдётся в противостоянии с «Баварией». Первые матчи этих команд состоятся в конце апреля и начале мая.

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Реал Мадрид ПСЖ Иван Новосельцев Килиан Мбаппе ещё теги

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