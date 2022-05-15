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Лига чемпионов

Морьентес: «Ливерпуль» - худший соперник для «Реала»

15 Мая 2022 • 08:42 Комментировать
Ливерпуль
...
Реал Мадрид
2.02 3.70 3.50
28.05 22:00

Испанский экс-футболист Фернандо Морьентес высказался по поводу предстоящего финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ливерпулем».

Морьентес сказал, что мерсисайдская команда это худший соперник, который мог бы попасться в финале «Реалу», так как подопечные Клоппа сильнее всех остальных команд, с которыми «сливочные» справились по ходу турнира. Экс-игрок отметил, что футболисты «Ливерпуля» здорово атакуют, прекрасно обороняются и могут прессинговать весь матч.

Напомним, что финал Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и «Ливерпулем» состоится 28 мая в Париже.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ливерпуль Лига Чемпионов Фернандо Морьентес
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ЛИВЕРПУЛЬ РЕАЛ МАДРИД
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