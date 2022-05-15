Морьентес: «Ливерпуль» - худший соперник для «Реала»

Испанский экс-футболист Фернандо Морьентес высказался по поводу предстоящего финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ливерпулем».

Морьентес сказал, что мерсисайдская команда это худший соперник, который мог бы попасться в финале «Реалу», так как подопечные Клоппа сильнее всех остальных команд, с которыми «сливочные» справились по ходу турнира. Экс-игрок отметил, что футболисты «Ливерпуля» здорово атакуют, прекрасно обороняются и могут прессинговать весь матч.

Напомним, что финал Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и «Ливерпулем» состоится 28 мая в Париже.