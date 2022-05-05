Фердинанд предупредил «Ливерпуль», указав на опыт игроков «Реала»

Футбольный эксперт Рио Фердинанд посоветовал игрокам «Ливерпуля» отбросить самоуспокоенность перед финальным матчем Лиги чемпионов с мадридским «Реалом».

«Независимо от того, где они находятся, какие у них игроки, эти ребята доверяют друг другу, доверяют тренеру и болельщикам, они просто сумасшедшие», - сказал Фердинанд об игроках «Реала» в интервью BT Sport.

Он отметил, что у многих игроков мадридского клуба есть огромный опыт выступления в решающих стадиях Лиги чемпионов, поэтому команде удается сохранять спокойствие в самых критических ситуациях.

Финальная игра между «Ливерпулем» и «Реалом» состоится 28 мая в Париже.