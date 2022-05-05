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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Фердинанд предупредил «Ливерпуль», указав на опыт игроков «Реала»

05 Мая 2022 • 11:55 Комментировать
Ливерпуль
...
Реал Мадрид
28.05 22:00

Футбольный эксперт Рио Фердинанд посоветовал игрокам «Ливерпуля» отбросить самоуспокоенность перед финальным матчем Лиги чемпионов с мадридским «Реалом».

«Независимо от того, где они находятся, какие у них игроки, эти ребята доверяют друг другу, доверяют тренеру и болельщикам, они просто сумасшедшие», - сказал Фердинанд об игроках «Реала» в интервью BT Sport.

Он отметил, что у многих игроков мадридского клуба есть огромный опыт выступления в решающих стадиях Лиги чемпионов, поэтому команде удается сохранять спокойствие в самых критических ситуациях.

Финальная игра между «Ливерпулем» и «Реалом» состоится 28 мая в Париже.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ливерпуль Рио Фердинанд
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ЛИВЕРПУЛЬ РЕАЛ МАДРИД
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