Винисиус: «Надеюсь, «Ливерпуль» подойдёт к финалу в сильнейшем составе»

Вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор высказался о сопернике по предстоящему финалу Лиги чемпионов.

«Я надеюсь, что «Ливерпуль» выйдет на финальный матч в своём сильнейшем составе. Мы хотим провести захватывающий матч между двумя отличными командами в их лучшем виде, – рассказывает Винисиус. – Мы смотрим много игр «Ливерпуля». Это отличная команда, играющая очень интенсивно, но если мы покажем свои качества, то сможем победить», – заявил 21-летний бразилец.

«Ливерпуль» и «Реал» Мадрид сыграют в финале Лиги чемпионов 28 мая. В 2018 году команды уже бились в решающем поединке за трофей – тогда верх взяли мадридцы (3:1).