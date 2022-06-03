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Лига чемпионов

В УЕФА принесли извинения за качество организации финала Лиги чемпионов после заявления «Реала»

03 Июня 2022 • 20:36 Комментировать (2)
Ливерпуль
0:1
Реал Мадрид
окончен

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на официальном сайте опубликовал заявление, в котором принёс извинения за качество организации финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ливерпулем» (1:0).

«УЕФА приносит искренние извинения всем зрителям, которым пришлось пережить или стать свидетелями пугающих событий, произошедших в преддверии финала Лиги чемпионов. Ни один болельщик не должен оказаться в такой ситуации, это не должно повториться», — говорится на официальном сайте организации.

УЕФА сообщил, что после всем известных событий перед финальным матчем заказал независимое расследование для выявления всех недостатков в проведении организации мероприятия. По итогам проверки будет известна вся хронология событий, которая происходила до начала матча.

Напомним, финал ЛЧ-2021/22 проходил в пригороде Парижа на стадионе «Стад де Франс». Матч должен был начаться в 22:00 по московскому времени, но из-за столкновений фанатов с полицейскими начало матча было задержано на 36 минут.

После этого «Реал» на официальном сайте обратился в УЕФА с просьбой объяснить произошедшее.  


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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ливерпуль УЕФА Лига Чемпионов
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