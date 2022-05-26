Невилл о финале Лиги чемпионов: «Слабое место «Ливерпуля» - полузащита»

Футбольный эксперт Гари Невилл считает, что фаворитом в финале Лиги чемпионов является мадридский «Реал».

«Я смотрю на полузащиту мадридского «Реала» с Каземиро, Кроосом и Модричем, затем на Вальверде и Камавингу, и думаю, что эти пятеро ведут игру с первой минуты и до конца. Полузащита «Ливерпуля» — слабое место в их команде», - заявил Невилл.

Он добавил, что именно благодаря игрока середины поля, «Реалу» удалось пройти своих соперников в предыдущих раундах.

Финальная игра Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ливерпулем» пройдет в субботу, 28 мая, в Париже.