Фердинанд: «Реал» обыграл три лучшие команды АПЛ

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Рио Фердинанд высказался по поводу победы мадридского «Реала» в финале Лиги чемпионов.

Фердинанд сказал, что называть сейчас «Ливерпуль» лучшей командой Европой будет большим неуважением к «Реалу». Экс-игрок отметил, что мадридский клуб доказал всем свою силу, так как подопечные Карло Анчелотти поочерёдно обыграли три лучшие команды АПЛ и в итоге заслуженно заполучили свой очередной трофей.

Напомним, что в финальном поединке футболисты «Реала» минимально переиграли «Ливерпуль» со счётом 1:0 благодаря голу Винисиуса Жуниора.