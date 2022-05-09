Мерсон: «Ливерпуль выиграет Лигу чемпионов, он не будет возиться с «Реалом»

Бывший игрок сборной Англии Пол Мерсон считает, что «Ливерпуль» обыграет «Реал» в финале Лиги чемпионов.

«Ливерпуль обыграет «Реал». Он не будет с ним возиться. «Ливерпуль» слишком хорош для испанцев», - написал Мерсон в своей колонке для Daily Star.

Также он прокомментировал игру «Манчестер Сити» в полуфинальном противостоянии с мадридским клубом.

«То, что случилось с «Сити» против «Реала» - я никогда не видел ничего подобного. Все шло для них настолько хорошо, насколько это возможно, а потом… вау. У них в руках был финал Лиги чемпионов и они потеряли его», - добавил Мерсон.

Финальный матч между «Ливерпулем» и «Реалом» пройдет 28 мая в Париже.