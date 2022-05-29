Лунин: Надеюсь, что финал Лиги чемпионов порадовал украинцев

Украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин в своих социальных сетях выразил надежду на то, что финал Лиги чемпионов подарил радость его соотечественникам.

Лунин написал, что сейчас важно, чтобы после окончания футбольного сезона в мире не забыли про ситуацию на Украине. Голкипер «Реала» выразил надежду на то, что прошедший финал Лиги чемпионов порадовал украинцев и подарил им улыбки.

Напомним, что «королевский клуб» в финале с минимальным счётом 1:0 обыграл «Ливерпуль» благодаря голу Винисиуса Жуниора. После победы Лунин обернул трофей в украинский флаг.