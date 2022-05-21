Тренер «Реала» намекнул, что Бэйл может сыграть в финале Лиги чемпионов

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти намекнул журналистам на то, что валлийский полузащитник Гарет Бэйл может сыграть в финале Лиги чемпионов.

Анчелотти сказал, что валлийский футболист хотел попрощаться с «Реалом» в матче последнего тура Ла Лиги, но сейчас Бэйл не совсем в порядке. Итальянский специалист отметил, что у полузащитника будет ещё один последний шанс выйти на поле в составе мадридской команды.

Напомним, что Гарет Бэйл этим летом покидает «королевский клуб». В этом сезоне валлиец провёл в испанской лиге пять матчей и забил один гол.