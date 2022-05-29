9 игроков «Реала» догнали Роналду по количеству побед в Лиге чемпионов

В этот уик-энд состоялся финальный поединок Лиги чемпионов, в котором мадридский «Реал» встречался с «Ливерпулем». Испанский гранд отпраздновал победу со счетом 1:0 благодаря голу бразильца Винисиуса Жуниора.

Стоит отметить, что сразу девять футболистов «сливочных» стали пятикратными победителями турнира, сравнявшись с португальцем Криштиану Роналду. Ими стали Марсело, Лука Модрич, Карим Бензема, Дани Карвахаль, Тони Кроос, Гарет Бэйл, Иско, Начо и Каземиро.

Напомним, что Роналду становился победителем Лиги чемпионов вместе с «Манчестер Юнайтед» и «Реалом».