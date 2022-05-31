Экс-президент РФС Вячеслав Колосков раскритиковал министра внутренних дел Франции, который обвинил тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа в беспорядках перед финалом Лиги чемпионов.

Колосков сказал «Спорт-Экспрессу», что это было похоже на обычное перекладывание ответственности с больной головы на здоровую, так как тренер «Ливерпуля» точно не отвечал за безопасность на стадионе.

«Министр внутренних дел Франции полностью расписался в своей некомпетентности», - отметил почётный президент РФС.

Напомним, что из-за беспорядков финал Лиги чемпионов начался с задержкой. В итоге мадридский «Реал» минимально обыграл «Ливерпуль» со счётом 1:0 и завоевал трофей.