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Лига чемпионов

Бэйл выложил фото с кубком Лиги чемпионов, на котором показывает пять пальцев

29 Мая 2022 • 08:30 Комментировать
Ливерпуль
0:1
Реал Мадрид
окончен

Валлийский полузащитник мадридского «Реала» Гарет Бэйл в своих социальных сетях выложил фотографию с кубком Лиги чемпионов.

32-летний валлийский футболист опубликовал фото с трофеем. Бэйл также показывает пять пальцев и тем самым он демонстрирует, что выиграл пятую Лигу чемпионов в своей карьере. Стоит отметить, что в финальном поединке, в котором «сливочные» переиграли «Ливерпуль» со счётом 1:0, полузащитник на поле так и не вышел.

Всего в этом сезоне Гарет Бэйл провёл во всех турнирах в составе мадридского клуба лишь семь матчей, в которых отметился одним забитым мячом.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Лига Чемпионов Гарет Бэйл
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