Бэйл выложил фото с кубком Лиги чемпионов, на котором показывает пять пальцев

Валлийский полузащитник мадридского «Реала» Гарет Бэйл в своих социальных сетях выложил фотографию с кубком Лиги чемпионов.

32-летний валлийский футболист опубликовал фото с трофеем. Бэйл также показывает пять пальцев и тем самым он демонстрирует, что выиграл пятую Лигу чемпионов в своей карьере. Стоит отметить, что в финальном поединке, в котором «сливочные» переиграли «Ливерпуль» со счётом 1:0, полузащитник на поле так и не вышел.

Всего в этом сезоне Гарет Бэйл провёл во всех турнирах в составе мадридского клуба лишь семь матчей, в которых отметился одним забитым мячом.