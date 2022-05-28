В эти минуты во Франции на стадионе «Стад де Франс» проходит финальный матч Лиги чемпионов, в котором «Реал» играет с «Ливерпулем».

Встреча была задержана на 38 минут из-за беспорядков за пределами стадиона. Французские СМИ сообщили о том, что фанаты «Ливерпуля» пытались проникнуть на стадион. В ответ на это полиция применила слезоточивый газ, несмотря на нахождение детей в непосредственной близости конфликта.

Ранее стало известно о том, что «Ливерпуль» попал в пробку по дороге на стадион.

За прямой текстовой трансляцией матча «Реал» - «Ливерпуль» следить можно здесь.