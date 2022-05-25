Хендерсон - о финале Лиги чемпионов: «Сейчас мы другая команда»

Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон поделился своим мнением о предстоящем финале Лиги чемпионов против «Реала».

«Реал» столкнется с другим «Ливерпулем». Мы очень хорошо справились, когда играли с «Реалом» в финале в 2018 году. Ребята были невероятными. Но с тех пор мы выросли. Пришли новые игроки, мы добились успеха, многому научились», - сказал полузащитник «Ливерпуля».

В этом сезоне «Ливерпуль» занял второе место в АПЛ, но уже смог выиграть два финала – Кубка Англии и Кубка английской лиги.

Решающий матч Лиги чемпионов против «Реала» пройдет в Париже в субботу, 28 мая.