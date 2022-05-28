Чеферин: «Думаю, Бензема выиграет «Золотой мяч»

Президент УЕФА (Союза европейских футбольных ассоциаций) Александер Чеферин высказался, кто, по его мнению, возьмёт «Золотой мяч» после Лионеля Месси.

«Думаю, Бензема выиграет «Золотой мяч» — сказал Чеферин в эфире испанского радио El Chiringuito.

Напомним, сегодня, 28 мая, состоится финальный матч Лиги чемпионов, в котором «Реал» сыграет против «Ливерпуля». Встреча пройдёт в пригороде Парижа на стадионе «Стад де Франс», матч обслужит бригада арбитров из Франции во главе с Клеманом Турпеном. Стартовый свисток прозвучит – в 22:00 мск.

34-летний Бензема принял участие в 45 матчах за «Реал» в сезоне-2021/22. Он смог забить 44 гола и при этом отметился 15 результативными передачами.