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Чеферин: «Думаю, Бензема выиграет «Золотой мяч»

28 Мая 2022 • 19:21 Комментировать
Ливерпуль
...
Реал Мадрид
2.05 3.70 3.75
Через 1 ч. 35 мин.

Президент УЕФА (Союза европейских футбольных ассоциаций) Александер Чеферин высказался, кто, по его мнению, возьмёт «Золотой мяч» после Лионеля Месси.

«Думаю, Бензема выиграет «Золотой мяч» — сказал Чеферин в эфире испанского радио El Chiringuito.

Напомним, сегодня, 28 мая, состоится финальный матч Лиги чемпионов, в котором «Реал» сыграет против «Ливерпуля». Встреча пройдёт в пригороде Парижа на стадионе «Стад де Франс», матч обслужит бригада арбитров из Франции во главе с Клеманом Турпеном. Стартовый свисток прозвучит – в 22:00 мск.

34-летний Бензема принял участие в 45 матчах за «Реал» в сезоне-2021/22. Он смог забить 44 гола и при этом отметился 15 результативными передачами.


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Реал Мадрид Ливерпуль Карим Бензема Лига Чемпионов Александер Чеферин
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ЛИВЕРПУЛЬ РЕАЛ МАДРИД
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28.05  22:00 Ливерпуль ... Реал Мадрид 2.00 3.75 3.65
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