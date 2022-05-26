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Лига чемпионов

Невилл: «Не думаю, что «Ливерпуль» выиграет Лигу чемпионов»

26 Мая 2022 • 15:48 Комментировать (1)
Ливерпуль
...
Реал Мадрид
2.00 3.70 3.50
28.05 22:00

Экс-капитан «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл не верит, что «Ливерпулю» в эту субботу удастся обыграть мадридский «Реал» и завоевать свой седьмой кубок Лиги чемпионов.

«Не думаю, что «Ливерпуль» выиграет Лигу чемпионов. Я думаю, что их слабой стороной является полузащита. В последние 15 минут, в которых «Реал» всегда эффективен, они могут дать слабину, чем «Реал» может воспользоваться», – цитирует Невилла Liverpool Echo.

Напомним, финал Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Реал» Мадридом пройдёт в эту субботу на стадионе «Парк де Франс» в Париже. Стартовый свисток ожидается в 22:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ливерпуль Гари Невилл
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ЛИВЕРПУЛЬ РЕАЛ МАДРИД
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