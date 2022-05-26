Невилл: «Не думаю, что «Ливерпуль» выиграет Лигу чемпионов»

Экс-капитан «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл не верит, что «Ливерпулю» в эту субботу удастся обыграть мадридский «Реал» и завоевать свой седьмой кубок Лиги чемпионов.

«Не думаю, что «Ливерпуль» выиграет Лигу чемпионов. Я думаю, что их слабой стороной является полузащита. В последние 15 минут, в которых «Реал» всегда эффективен, они могут дать слабину, чем «Реал» может воспользоваться», – цитирует Невилла Liverpool Echo.

Напомним, финал Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Реал» Мадридом пройдёт в эту субботу на стадионе «Парк де Франс» в Париже. Стартовый свисток ожидается в 22:00 по московскому времени.