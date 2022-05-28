Клопп пожаловался на качество газона перед финалом Лиги чемпионов

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп пожаловался на состояние газона стадиона «Стад де Франс», где сегодня, 28 мая, состоится финал Лиги чемпионов.

«Обычно, когда я говорю, что поле выглядит новым, это хорошая новость. Но сейчас это не так. Несмотря на это, оно будет одинаковым для обеих команд», — цитирует Клоппа официальный сайт УЕФА.

В решающем матче главного клубного турнира Европы подопечным Клоппа будет противостоять мадридский «Реал». Встреча начнётся в 22:00 по московскому времени.

Напомним, команды уже встречались друг с другом в финале 2018 года, и тогда победу одержали «сливочные» (3:1).