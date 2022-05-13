Анчелотти рассказал, как будет играть против «Ливерпуля»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти после выигранного матча с «Леванте» оказался необычно открытым в общении с журналистами и рассказал по какой схеме собирается играть в финале Лиги чемпионов против «Ливерпуля».

«4-3-3. Иногда это может перейти в 4-4-2. Я не думаю, что существует определенная система, иногда, чтобы надавить на опорного полузащитника, как мы это сделали против «Сити», мы переходим от 4-3-3 к 4-4-1-1. Идея не сильно меняется, просто немного манера защищаться», - сказал Анчелотти.

Финал Лиги чемпионов состоится 28 мая в Париже. Соперником «Реала» будет английский «Ливерпуль».