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Лига чемпионов

Каземиро: Мы знаем, как тяжело побеждать в Лиге чемпионов из года в год

29 Мая 2022 • 09:36 Комментировать (1)
Ливерпуль
0:1
Реал Мадрид
окончен

Бразильский полузащитник «Реала» Каземиро поделился с журналистами своим мнением по поводу победы мадридской команды в финале Лиги чемпионов.

Каземиро сказал, что побеждать в таком сложном турнире всегда очень трудно. Бразилец отметил, что футболисты «Реала» уже прекрасно знают о том, как тяжело побеждать в Лиге чемпионов из года в год.

Напомним, что в финале мадридский клуб под руководством Карло Анчелотти минимально обыграл «Ливерпуль» со счётом 1:0. Голом отметился бразилец Винисиус Жуниор. «Реал» в итоге завоевал свой уже 14-й трофей в истории.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Лига Чемпионов Каземиро
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