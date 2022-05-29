Каземиро: Мы знаем, как тяжело побеждать в Лиге чемпионов из года в год

Бразильский полузащитник «Реала» Каземиро поделился с журналистами своим мнением по поводу победы мадридской команды в финале Лиги чемпионов.

Каземиро сказал, что побеждать в таком сложном турнире всегда очень трудно. Бразилец отметил, что футболисты «Реала» уже прекрасно знают о том, как тяжело побеждать в Лиге чемпионов из года в год.

Напомним, что в финале мадридский клуб под руководством Карло Анчелотти минимально обыграл «Ливерпуль» со счётом 1:0. Голом отметился бразилец Винисиус Жуниор. «Реал» в итоге завоевал свой уже 14-й трофей в истории.