Хендерсон – Салаху: «Ты же не серьезно про «месть» «Реалу», верно?»

Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон отшутился на пресс-конференции перед финалом Лиги чемпионов по поводу желания его одноклубника Мохамеда Салаха «отомстить» «Реалу».

«Он не хотел этого говорить, не так ли, Мо?», — пошутил полузащитник. «Я могу понять с точки зрения Мо, это было очень эмоциональное время, тяжелое для него, тяжелое для всех, но мне больше не нужна мотивация, чтобы выиграть финал Лиги чемпионов».

Хендерсон добавил, что само участие в игре такого уровня автоматически мотивирует команду на получение результата.

Финал Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ливерпулем» состоится 28 мая в Париже.