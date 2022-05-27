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«Школа против «Ливерпуля» - в Англии школьник убежал с занятий, чтобы отправиться в Париж на финал ЛЧ

27 Мая 2022 • 18:22 Комментировать
Ливерпуль
...
Реал Мадрид
2.05 3.70 3.60
28.05 22:00

Английский «Ливерпуль» готовится к реваншу против «Реала» в финале Лиги чемпионов, который состоится в субботу в Париже. В Англии ажиотаж вокруг этого матча очень велик - настолько, что некий Тэг Херстад, поклонник «Ливерпуля», скомандовал своему сыну не отправляться на школьные занятия, а сопровождать его в Париж, на финал Лиги чемпионов. Педантичные учителя в школе обратили внимание на отсутствие мальчика на занятиях, и отправили СМС-ку его отцу - дескать, где ваш сын, вы в курсе, что его нет в школе? Ответ отца быстро стал вирусным среди поклонников «Ливерпуля».

- Уильям Херстад не посетил сегодня школьные занятия, пожалуйста, поясните причину, - написали со школы.

- Да. это так. Он на пути в Париж со своим отцом и с другими очень плохими ребятами, которые будут болеть за «красных» и за требл, - написал в ответ отец паренька.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль
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ЛИВЕРПУЛЬ РЕАЛ МАДРИД
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