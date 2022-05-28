Бэйл сообщил, поможет ли «Реалу» в финале Лиге чемпионов

Мадридский «Реал» сможет рассчитывать на помощь валлийского вингера Гарета Бэйла в финальном поединке Лиги чемпионов против «Ливерпуля». Об этом сам футболист сообщил посредством своих социальных сетей.

«Готов к финалу», - написал футболист «королевского клуба».

Финал Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ливерпулем» состоится в субботу, 28 мая. Начало встречи запланировано в 22:00 по московскому времени.

Сезон-2021/2022 выдался неудачным для 32-летнего Бэйла. Валлиец принял участие всего в пяти матчах Ла Лиги, в которых отметился одним забитым мячом.